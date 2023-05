Politica, il MinistroTajani in esclusiva ad Antennasud

BRINDISI – Il Ministro degli Esteri e Vice Presidente del Consiglio, On. Antonio Tajani a Brindisi per la campagna elettorale. È salito sul palco allestito in Piazza Vittoria, ha fatto gli onori di casa l’On. Mauro D’Attis.

L’occasione è servita per approfondire, con l’On. Tajani i temi di più stretta attualità, in esclusiva con Antennasud.

