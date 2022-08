“Basilicata in Azione ha consumato il tradimento dei nostri ideali politici​”. In una nota congiunta il segretario potentino di Azione, Giacomo Reale, e il segretario materano, Silvio Mostacci, hanno annunciato le loro dimissioni dal partito di Carlo Calenda, rappresentato in Basilicata da Donato Pessolano.

“Negli ultimi giorni si è palesato quello che possiamo definire l’apice (o ancor meglio l’abisso) di una serie di scelte di difficile comprensione e in completa dissonanza con quelli che sono i valori fondativi del partito a cui abbiamo deciso di aderire e verso il quale in questi anni abbiamo sempre espresso totale e incondizionata lealtà – aggiungono i due ex segretari provinciali – In ultimo, come punto più basso toccato in questi giorni, abbiamo assistito alla composizione delle liste”. “Qualche giorno fa – aggiungono sul punto – abbiamo scoperto (amaramente), anche questa volta prima dalla stampa e poi dai vertici del partito, che nella nostra Regione Basilicata il partito Azione candida tra le proprie fila una figura totalmente esterna al partito, molto conosciuta in Basilicata, che in questi anni è stata indubbiamente la protagonista della scena politica lucana, che incarna nel modo di operare un modello ben preciso e che era stata messa da parte dal proprio partito di origine”. Chiaro il riferimento a Marcello Pittella, ex governatore lucano, che dopo la fuoriuscita dal Pd è stato candidato come capolista alla Camera tra le fila di Azione.

“Con profonda amarezza”, per i motivi specificati nella lunga nota, Reale e Mostacci hanno ufficializzato le loro dimissioni da segretari provinciali e da soci del partito politico Azione.