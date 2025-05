Politica, post contro figlia della Premie. Marti:”Gravissimo. La scuola sia argine alla violenza verbale”

“Minacciare una bambina per attaccare politicamente sua madre è qualcosa di disumano. Un gesto che non può e non deve passare sotto silenzio”. Così il senatore leccese Roberto Marti, presidente della Commissione Cultura del Senato, interviene sul caso del post social in cui viene rivolto un augurio di morte alla figlia del presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

“Il fatto che a scrivere quelle parole possa essere un dipendente scolastico – sottolinea Marti – rende la vicenda ancora più inquietante. Chi lavora nella scuola ha il compito di educare al rispetto e al dialogo, non di seminare odio”.

Il senatore, esponente della Lega, ringrazia il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara per il pronto avvio degli accertamenti, ma rilancia la necessità di un’azione culturale più ampia: “Serve una riflessione seria su ciò che accade nei luoghi deputati alla formazione delle coscienze. È ora di investire in programmi che insegnino ai ragazzi il valore delle parole e il rispetto per l’altro, anche quando si pensa in modo diverso”.

Secondo Marti, il clima di odio che serpeggia sui social sta raggiungendo livelli preoccupanti, e a pagarne il prezzo sono spesso i più fragili. “Dobbiamo proteggere i nostri figli, e tornare a fare della scuola un presidio di civiltà, confronto e responsabilità. Non possiamo permettere che diventi megafono di violenza verbale”.

“Alla presidente Meloni e alla piccola Ginevra – conclude il senatore – va tutta la mia solidarietà. Colpire un bambino per odio politico è un abisso morale da cui dobbiamo risalire insieme, come Paese”.

