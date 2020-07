Politica | Lopalco conferma: “Mi candido con Emiliano”

Condividi

L'avvisaglia l'avevamo avuta questa mattina quando Michele Emiliano, in maniera neanche troppo velata, gli aveva offerto l'eventuale Assessorato alla Sanità, la conferma è arrivata dalle parole di Pierluigi Lopalco che poco fa ha dichiarato all'Ansa: "Ho dato la mia disponibilità a candidarmi alle prossime Regionali in Puglia, non conosco i dettagli ma sicuramente sarà nella lista civica Con Emiliano". "Quando ci si candida lo si fa per vincere, poi vediamo cosa succede", dice Lopalco, che non lascerà il suo incarico da coordinatore della task force: "Ho un contratto a termine che ho l'obbligo di portare avanti, anche perché qui c'è da prepararsi ad una eventuale seconda ondata di contagio e dobbiamo organizzare il piano. L'ho detto anche al presidente - ha aggiunto - non riuscirò a fare campagna elettorale, c'è tanto lavoro da fare".