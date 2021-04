Politica | Il pallavolista Mastrangelo “sposa” la Lega Puglia. Tutti gli incarichi

Grandi novità e l’ingresso a sorpresa del grande pallavolista Mastrangelo.

Con le nomine dei Dipartimenti tematici e della Segreteria politica si completa il nuovo assetto della Lega in Puglia, sotto la guida del segretario regionale sen. Roberto Marti. Una squadra di donne e uominipronti adaccogliere le istanze dei territori,con l’obiettivo di dar vita ad una classe dirigente competente, in grado disvolgere unrealeruolo di servizio per le comunità locali.“La Lega in Puglia farà la differenza–ha dichiarato il senatore Marti -incentrando la propria azione politica sui contenuti esulle proposte di governo per sostenere la crescita sociale ed economica della Regione, soprattutto in un momento storico così delicato come quello che stiamo vivendo. Oggi serve più che mai lavorare seriamente e con competenza sul territorio e per il territorio, superando l’inadeguatezza e l’improvvisazione che troppo spesso condiziona negativamente l’operato della giunta regionale pugliese”.Sulle nuove nomine Marti sottolinea “siamo onorati delle tante e continue adesioni alla Lega Puglia di donne e uomini di grande eccellenza e qualità, come nel caso della “leggenda” dell’Italvolley e campione olimpionico Gigi Mastrangelo che ha accettato di guidare il dipartimento dello sport.La Lega è il partito del merito e la formazione della classe dirigente passa da un lungo percorso di servizio per le comunità locali. La nuova Segreteria Politica Regionale e in particolare i Dipartimenti tematici, avranno il compito di radicare l’azione politica del partito in tutta la Puglia, comune per comune, dal più piccolo al più grande. Tutte le esigenze sono importanti, perché non esistono pugliesi di serie A e pugliesi di serie B. Con questa nuova organizzazione territoriale–conclude il segretario regionale della Lega -saremo da subito al lavoro per offrire al nostro Leader Matteo Salvini e ai nostri Ministri, ulteriori proposte e progetti per sostenere lo sviluppo della nostra Puglia,a cominciare dalla migliore spesa dei fondi del Recovery Plan che deve concentrarsi su lavoro e sviluppo, non sussidi.”

SEGRETERIA POLITICA REGIONALE -LEGA PUGLIA-Sen. Roberto MARTI -Commissario Regionale-On. Gianfranco CHIARELLI -Vice commissario-On. Annarita TATEO -Vice commissario e segretaria verbalizzante-Giovanni RIVIELLO -Socio Fondatore-On. Alberto GUSMEROLI -Responsabile Amministrativo-On. Nuccio ALTIERI -Responsabile Comunicazione-Nicola GIORGINO -Coordinatore Dipartimenti-Vito ETNA -Responsabile Enti Locali-Davide BELLOMO -Capo Gruppo Consiglio Regionale-On. Massimo CASANOVA –Europarlamentare-On. Rossano SASSO -Deputato Sottosegretario-Gianfranco DE BLASI -Consigliere Regionale-Joseph SPLENDIDO -Consigliere Regionale-Giacomo CONSERVA -Consigliere Regionale

RESPONSABILI DIPARTIMENTI REGIONALI-Luigi MIRANDA -Giustizia-Antonella LELLA -Formazione, Università e Ricerca-Massimo MARTELLA -Sicurezza e legalità-Lelio LOLLI -Commercio Fiere e Mercati-Salvatore DI MATTINA -Turismo-Joseph SPLENDIDO-Ambiente-Giacomo CONSERVA -Sanità-Massimo NAVACH -Lavoro-Rossella CARNEVALE -Medicina territoriale-Daniele CUSMAI-Parchi, Comunità, montane e piccoli borghi-Marco VOLPE -giovani-Giuseppe PALMISANO-Politiche Europee-Luigi MASTRANGELO -Sport-Raimondo URSITTI -Trasporti e sicurezza stradale-Domi CILIBERTI -Attività culturali e spettacolo-Marco NATALE -Attività produttive-Gianfranco DE BLASI -Autonomie-Enzo BALESTRA -Energia-Ilaria ANTELMI -Pari Opportunità-Antonio TRAMONTE -Servizi Sociali e anziani-Alessandro CORICCIATI-Xylella e Rigenerazione colturale zone colpite-Concetta SORAGNESE -Minori e disabilità-Davide FOX -Associazionismo