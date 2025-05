Politica, Il ministro dell’Istruzione promette sanzioni esemplari: “La figura del docente è centrale nella formazione dei giovani”

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito è pronto ad agire con fermezza nei confronti del dipendente scolastico che avrebbe scritto un post ritenuto offensivo nei confronti della figlia della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. A confermarlo è lo stesso ministro Giuseppe Valditara, che ha affidato a una nota ufficiale e a un post social le sue considerazioni, preannunciando accertamenti da parte degli organi competenti.

“La figura del docente è di straordinaria importanza nella formazione dei giovani, non solo nell’impartire saperi ma anche nell’educare al rispetto verso gli altri”, ha dichiarato Valditara, sottolineando come il comportamento dei docenti debba sempre essere all’altezza del ruolo che ricoprono. “È indispensabile – ha aggiunto – che i docenti stessi siano per primi sempre consapevoli della profonda responsabilità e dello straordinario valore sociale del loro ruolo”.

Il ministro ha espresso l’intenzione di tutelare la stragrande maggioranza degli insegnanti “che tengono atteggiamenti esemplari” e che, secondo Valditara, non devono essere danneggiati dall’agire “di singoli che sui social o in pubblico tradiscono quel decoro e quella dignità che devono caratterizzare una professione così delicata”.

“Il Ministero sanzionerà quanti per i loro atti non sono degni di far parte della nostra scuola”, ha concluso il titolare del MIM, aprendo così la strada a una verifica formale sulla vicenda, che nelle ultime ore ha suscitato un acceso dibattito sul ruolo degli insegnanti e sull’uso responsabile dei social network da parte dei dipendenti pubblici.

L’episodio si inserisce nel più ampio contesto delle polemiche politiche seguite ad alcune gravi minacce apparse sui social, indirizzate alla premier e alla figlia Ginevra. Il post in questione, attribuito a un dipendente del Ministero, avrebbe contenuti offensivi e lesivi della dignità personale, tanto da spingere il governo ad annunciare azioni immediate.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts