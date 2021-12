BARI – Buon Natale e il bilancio dell’azione politica in parlamento. L’onorevole Marcello Gemmato e la classe dirigente di Fratelli d’Italia incontrano in un noto locale del capoluogo i cittadini. L’Europa ritiene offensivo dire “buon Natale” ma per noi il Natale è sacro – ha detto Gemmato.

Servizio di Ilaria Delvino