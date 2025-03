Politica, Gemmato su Pnrr e prossime Regionali

La Puglia in ritardo sulla Sanità: il sottosegretario FdI, Marcello Gemmato, ribadisce la necessità di accelerare per non perdere i fondi Pnrr. Per le prossime Regionali, dice, l’alternativa alla Sinistra c’è, ma il nome del candidato presidente non è stato ancora scelto.

