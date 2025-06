Politica, Filomena D’Antini condanna le parole d’odio rivolte alla figlia di Giorgia Meloni

Dopo il caso del post offensivo comparso sui social e rivolto alla figlia della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, interviene con parole nette Filomena D’Antini, Consigliera Nazionale di Parità, che definisce l’episodio “vergognoso e inaccettabile”.

“Coinvolgere una minore e usarla come bersaglio di odio e violenza verbale – ha dichiarato – è un atto che oltrepassa ogni limite della civile convivenza e del rispetto umano.” Una presa di posizione ferma che richiama l’intero Paese, istituzioni e cittadini, alla necessità di rifiutare qualsiasi forma di aggressione verbale, specie quando a farne le spese sono i più fragili.

“Le parole hanno un peso – ha ribadito la Consigliera – soprattutto quando alimentano un clima di odio e intolleranza. Proteggere i minori, la loro dignità e il loro diritto a crescere al riparo da strumentalizzazioni e aggressioni, è un dovere morale e istituzionale che ci riguarda tutti.”

Nel suo intervento, D’Antini ha voluto sottolineare che la lotta per la parità e contro le discriminazioni non può mai prescindere da un confronto civile e rispettoso: “Nessuna battaglia politica può giustificare l’odio personale o la violenza verbale, soprattutto quando colpisce chi non ha alcuna voce per difendersi.”

L’appello finale è rivolto all’intera collettività: “Alle istituzioni e alla società civile chiedo uno sforzo comune per isolare chi semina odio e per riaffermare quei principi di rispetto, responsabilità e umanità che devono essere il fondamento di ogni comunità democratica.”

Un messaggio chiaro, che richiama al senso di responsabilità collettiva, proprio nei giorni in cui la discussione pubblica si infiamma attorno ai toni sempre più violenti del dibattito politico online.

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts