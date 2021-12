BARI – L’europarlamentare Raffaele Fitto del gruppo Conservatori e riformisti Fratelli d’Italia presenta la scuola di formazione politica per preparare i dirigenti del futuro. “Non contro l’Europa ma in Europa, per cambiare le cose dal loro interno” dice Fitto, che sferza governo nazionale e regionale sui ritardi nella programmazione 2021/2027 il primo, 2014/2020 il secondo. “Grazie alla nostra azione politica l’Europa ha fatto un passo indietro su comunicazione e attacco al nostro patrimonio immobiliare” ha spiegato “è il senso della nostra battaglia, in Europa per cambiare l’Europa”.

Servizio di Ilaria Delvino