ROMA – La lista sarebbe già bella che pronta e, in queste ore frenetiche, gira tra i palazzi romani, prima ancora che nelle chat WhatsApp di quelli e quelle che contano. Insomma, i giochi sarebbero già fatti e le poltrone già assegnate per il nuovo Esecutivo immaginato dalla premier in pectore Giorgia Meloni che, come ipotizza la lista di seguito, potrà contare su due viceministri.

Detto di Giorgia Meloni presidente del consiglio, non possono certo rappresentare motivo di novità i due “alfieri” predestinati, ovvero

Matteo Salvini – Infrastrutture

Antonio Tajani– Esteri

Di seguito, l’elenco con le possibili nomine al vaglio delle segreterie dei partiti della coalizione di centrodestra.

Giancarlo Giorgetti – Economia

Guido Crosetto – Sviluppo Economico

Gilberto Pichetto – Transizione Ecologica

Adolfo Urso – Difesa

Matteo Piantedosi – Interni

Carlo Nordio – Giustizia

Marina Elvira Calderone – Lavoro

Francesco Rocca – Salute

Giuseppe Valditara – Istruzione

Anna Maria Bernini – Università e Ricerca

Giordano Bruno Guerri – Cultura

Alessandro Cattaneo – Pubblica Amministrazione

Gian Marco Centinaio – Agricoltura

Elisabetta Casellati – Riforme

Roberto Calderoli – Affari Regionali

Raffaele Fitto – Affari Europei

Simona Baldassarre – Disabilità

Chiara Colosimo – Giovani e Sport

Maurizio Lupi – Rapporti con il Parlamento

Inoltre, secondo gli “spifferi” romani, il sottosegretario alla presidenza del consiglio, altro ruolo chiave nell’asset governativo, sarà affidato a Giovanbattista Fazzolari. Discusso, ma tutt’altro che scontato, un ministero senza portafoglio a Daniela Santanchè.

Giochi fatti, o forse no, chissà. Di certo, il tempo stringe e l’Italia ha bisogno di un nuovo Governo. Laddove confermato, oltre che “condiviso” con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, evidentemente più politico che tecnico.