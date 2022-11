Condividi su...

ROMA – Il deputato salentino di Poggiardo, On. Andrea Caroppo di Forza Italia, entra fare parte della commissione trasporti della Camera.

Mi sono appena insediato – scirve l’On. Caroppo – quale componente della Commissione trasporti, poste e telecomunicazioni alla Camera. Questioni cruciali per la Puglia e per il Salento, terre sempre troppo lontane da tutto e per tutto a causa di un deficit infrastrutturale enorme. Conto di poter contribuire anche da qui ad accorciarle queste distanze per fare in modo che persone, merci e servizi viaggino rapidi da e per la Puglia!”