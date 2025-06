Politica, Caroppo confermato vice presidente commissione trasporti

“Auguri all’amico Andrea Caroppo, rieletto vicepresidente della Commissione Trasporti della Camera. Una meritatissima riconferma che ci riempie di orgoglio e soddisfazione: sono tante le battaglie che stiamo conducendo assieme all’on. Caroppo per modernizzare e potenziare i trasporti nella nostra Puglia. A lui vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro”. Lo dichiara il segretario regionale di Forza Italia, on. Mauro D’Attis, esprimendo piena soddisfazione per la rielezione del deputato pugliese Andrea Caroppo, figura centrale nel lavoro di ammodernamento delle infrastrutture e della mobilità nella regione.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts