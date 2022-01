BARI – Loredana Capone, presidente del Consiglio regionale pugliese, ospite ad AntennaSud a “Il Punto” di Manila Gorio. Sul futuro del Partito democratico, Capone ha sottolineato la necessità di fare alleanze: “Il PD da solo non ce la può fare, del resto è stato così da sempre, nessun partito può pensare di essere una maggioranza a sè stante, anche perché questo potrebbe essere pericoloso, non lo pensava neanche la Democrazia Cristiana. Oggi più che mai è necessario costruire alleanze, lo scenario pone al centro il ruolo del PD, ma il partito deve presentarsi al popolo con le alleanze. In Puglia ci sono delle forze civiche con cui costruire un dialogo, risulta indispensabile per un’azione di governo condivisa. Il PD porta le sue idee ma si confronta con forze civiche, anche per le politiche dobbiamo presentare un programma da sostenere uniti, facendo sintesi delle diverse proposte”.

“Un quadro vivo di coalizione – prosegue Loredana Capone – per poter lavorare su progetti importanti, come è successo sul piano regionale dei rifiuti, oppure come la parità salariale.”

“PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA? SPERO SIA UNA DONNA, DI CERTO DOVRÀ ESSERE UNA FIGURA DI ALTO PROFILO”

Presidente, viene fuori il suo nome tra i tre rappresentanti della Regione Puglia per l’elezione del Presidente della Repubblica, ha già un’idea chiara?

“Come si fa ad averla, non ce l’ha nessuno, credo sia un terno al lotto. Si dovrà ragionare, a me piacerebbe che ci rappresentasse una delle tante donne competenti che ci sono nel nostro paese ma sono certa che si raggiungerà un accordo su una figura che potrà fare da sintesi tra le diverse ipotesi”.

EMERGENZA COVID E SCUOLA

“Capisco le preoccupazioni dei genitori e dei dirigenti scolastici, ma al momento la Puglia dovrà attenersi alle regole di una regione collocata in zona bianca. I ragazzi si incontrano in tanti modi, anche se non vanno a scuola poi il rischio c’è in tante altre circostanze. Bisogna capire come il sistema sanitario potrà reagire, lo capiremo nei prossimi giorni, se ci dovessero essere problematiche specifiche e numeri importanti allora si potrebbero assumere decisioni diverse”