BITONTO – E’ tra i grandi comuni pugliesi che in primavera saranno chiamati a scegliere un nuovo sindaco. Centrosinistra a lavoro per trovare una soluzione quanto più coesa possibile mentre dal centrodestra in pole l’ex consigliere regionale azzurro Domenico Damascelli. C’è anche l’avvocato Giovanni Brindicci homo novus della politica che con l’ex onorevole pentastellato Francesco Cariello guida Azione Civica.

Servizio di Ilaria Delvino