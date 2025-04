Polimnia, Galano: “Bisceglie ostico ma ottenuta una grande vittoria”

Con il successo ai danni del Bisceglie, la Polimnia stacca il pass per la finale playoff di Eccellenza, dove incontrerà il Canosa. Gioia e felicità trapelano dalle dichiarazioni di Cristian Galano, attaccante della Polimnia, ai microfoni di Antenna Sud: “È stata una partita bella e difficile. Sapevamo di affrontare una squadra ostica, che ci ha messi in difficoltà anche in campionato. Oggi, però, era fondamentale perché questi ragazzi e questa società stanno facendo sacrifici. Abbiamo ottenuto una grande vittoria, ora continuiamo così perché ci aspettano ancora altre partite. Avrei voluto giocare tutta la partita ma magari il mister voleva difendere il risultato. Alla fine abbiamo stretto i denti, il dispendio delle energie è stato notevole e ora pensiamo alla prossima”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author