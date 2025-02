Polimnia-Barletta, indetta la giornata “Forza Polimnia”

Secondo match point per il Barletta. Dopo la sconfitta con il Bisceglie, la squadra biancorossa avrà un’altra occasione per festeggiare con largo anticipo la promozione in Serie D. La compagne di De Candia sfiderà una Polimnia in cerca di riscatto dopo il passo falso contro il Galatina. Per il match in programma domenica 23 febbraio alle 18:30 al “Caduti di Superga” di Mola di Bari, la Polimnia ha indetto la giornata “Forza Polimnia”, per cui non saranno validi accrediti o abbonamenti.

