7 Settembre 2025

Polimnia, Anaclerio: “Siamo una squadra giovane ma dobbiamo fare punti”

Lorenzo Ruggieri 7 Settembre 2025
centered image

Resta l’amaro in bocca alla Polimnia per la sconfitta contro il Taranto, al termine di una gara emozionante. Queste le parole del tecnico dei rossoverdi Michele Anaclerio: “Sono contento da una parte ma dispiaciuto dall’altra. È stata una bella partita, giocata in una bella cornice di pubblico e contro una squadra molto forte. Dobbiamo fare punti, anche mettendo da parte il fioretto. Siamo una squadra giovane, i ragazzi hanno bisogno di fiducia. Sono contento perché ha segnato un 2008, realizzando una rete di personalità. Anche domenica scorsa abbiamo preso gol nei primi cinque minuti del secondo tempo. La squadra, però, ha reagito, siglando il 2-2. Poi abbiamo commesso un errore in uscita, il Taranto è forte e ci ha puniti”.

centered image

