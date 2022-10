POLIGNANO – La “Ciclostorica Puglia 2022” torna questo fine settimana a Polignano a Mare con la sua seconda edizione organizzata dall’associazione Mtb Club Bari Asd. Un viaggio rievocativo e non competitivo fra amici ciclostorici tra le bellezze e i profumi del territorio assaporando l’ottima gastronomia locale, provando l’emozione del ciclismo vero e vivo, allegro e scanzonato, con partenza e arrivo dalla località cara a Domenico Modugno. Concorrenti provenienti da tutta Italia sfoggeranno abbigliamento e biciclette d’epoca (risalenti in particolare al periodo compreso tra i primi del ‘900 ed il 1987), dando un tocco vintage alla manifestazione. Ecologia e sostenibilità, il tema dell’iniziativa, perché la bici è intesa come stile di vita, amica della natura e sponsor della salute. Per l’occasione, organizzata anche dal Gruppo Velocipedistico Pugliese, sarà allestita una mostra di bici storiche risalenti ai primi del novecento al Museo Pino Pascali sempre a Polignano a Mare. Al termine della manifestazione si svolgerà per la prima volta una incredibile gara di “lentezza” vincerà chi arriverà ultimo