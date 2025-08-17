17 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Polignano, si tuffa in mare e sviene: grave turista 23enne

Antonella Fazio 17 Agosto 2025
centered image

POLIGNANO – Un ragazzo di 23 anni di origini siciliane è in gravi condizioni dopo un tuffo avvenuto nelle acque antistanti lama Monachile a Polignano a Mare, nel Barese.
Secondo quanto si apprende, il 23enne che si trova in Puglia per una vacanza con gli amici, dopo l’impatto con l’acqua avrebbe perso coscienza. Immediato l’intervento del personale del 118 che lo ha soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale di Monopoli. Sul posto ci sono gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco.

About Author

Antonella Fazio

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Bufera politica sulla Fiera del Levante: Forza Italia accusa il sindaco Leccese: “discriminazione contro Israele”

17 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Intimidazione sindaco Pomes, martedì vertice in prefettura

17 Agosto 2025 Michele Iurlaro

Leccese attacca: “Gasparri nostalgico del fascismo, accuse grottesche”

17 Agosto 2025 Dante Sebastio

Gasparri: “A Bari antisemitismo contro Israele, vergogna per la città”

17 Agosto 2025 Dante Sebastio

Chi era Pietro Vinci, lo sfortunato sub morto a Torre Canne

17 Agosto 2025 Michele Iurlaro

Crispiano, auto si ribalta in strada: soccorso e trasportato in ospedale

17 Agosto 2025 Marzia Baldari

potrebbe interessarti anche

Polignano, si tuffa in mare e sviene: grave turista 23enne

17 Agosto 2025 Antonella Fazio

Bufera politica sulla Fiera del Levante: Forza Italia accusa il sindaco Leccese: “discriminazione contro Israele”

17 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Intimidazione sindaco Pomes, martedì vertice in prefettura

17 Agosto 2025 Michele Iurlaro

🔴 Live: Milan-Bari 1-0, primo tempo

17 Agosto 2025 Roberto Chito