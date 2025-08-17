Polignano, si tuffa in mare e sviene: grave turista 23enne

POLIGNANO – Un ragazzo di 23 anni di origini siciliane è in gravi condizioni dopo un tuffo avvenuto nelle acque antistanti lama Monachile a Polignano a Mare, nel Barese.

Secondo quanto si apprende, il 23enne che si trova in Puglia per una vacanza con gli amici, dopo l’impatto con l’acqua avrebbe perso coscienza. Immediato l’intervento del personale del 118 che lo ha soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale di Monopoli. Sul posto ci sono gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco.

