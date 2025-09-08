Polignano, si chiude la tre giorni dedicata a mr Volare

POLIGNANO – Tre giorni di concerti e incursioni musicali con Vinicio Capossela, La Niña, Renzo Rubino, Gino Castaldo, Paola Turci, le Bande musicali e l’Orchestra Sinfonica di Sanremo con Gigliola Cinquetti e Peppe Voltarelli. Si chiude così “Polignano a Mare Città della Musica – Omaggio a Domenico Modugno – Grandi Artisti, Bande in Festa”, la manifestazione che ha visto avvicendarsi sul palco di piazza Suor Maria Laselva, grandi artisti nazionali e internazionali.

Venerdì spazio al Gran concerto bandistico cittadino “D. Giuliani” Città di Polignano a Mare e alla Banda Associazione culturale musicale “Alula” di San Pietro Vernotico. A fare gli onori di casa e a guidare le incursioni pomeridiane, Renzo Rubino: l’artista pugliese ha dedicato l’ultimo anno di lavoro a portare in giro per l’Italia l’universo sonoro delle bande attraverso il suo album Il silenzio fa boom (2024), un progetto discografico e culturale che ha riacceso l’attenzione nazionale su questa tradizione.

Sabato scorso, invece, “Resta cu ‘mme” con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo e il cantautore vincitore di tre Targhe Tenco Peppe Voltarelli. Alla direzione il maestro Giancarlo De Lorenzo. In ultimo domenica, chiusura affidata a una serata, con la direzione artistica di Stefano Senardi e Luca Bernini, con numerosi ospiti per celebrare la musica d’autore italiana e la figura di Domenico Modugno, sempre condotta da Renzo Rubino e Gino Castaldo che hanno accompagnato gli spettatori in un viaggio tra musica e parole. Primo tappa di questo viaggio un talk concerto di Gino Castaldo e Paola Turci attraverso le canzoni più emozionanti di Modugno e del vasto repertorio della musica d’autore italiana. A seguire Renzo Rubino e La Sbanda, in un’esibizione che ha messo insieme la forza e il suono tipico della musica da banda con le canzoni del cantautore pugliese. Dopo di lui spazio ad un’incursione di Vinicio Capossela e chiusura con La Niña e il suo Furèsta Tour

