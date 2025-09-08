Polignano, si chiude la tre giorni dedicata a mr Volare

POLIGNANO – Tre giorni di concerti e incursioni musicali con Vinicio Capossela, La Niña, Renzo Rubino, Gino Castaldo, Paola Turci, le Bande musicali e l’Orchestra Sinfonica di Sanremo con Gigliola Cinquetti e Peppe Voltarelli. Si chiude così “Polignano a Mare Città della Musica – Omaggio a Domenico Modugno – Grandi Artisti, Bande in Festa”, la manifestazione che ha visto avvicendarsi sul palco di piazza Suor Maria Laselva, grandi artisti nazionali e internazionali.
Venerdì spazio al Gran concerto bandistico cittadino “D. Giuliani” Città di Polignano a Mare e alla Banda Associazione culturale musicale “Alula” di San Pietro Vernotico. A fare gli onori di casa e a guidare le incursioni pomeridiane, Renzo Rubino: l’artista pugliese ha dedicato l’ultimo anno di lavoro a portare in giro per l’Italia l’universo sonoro delle bande attraverso il suo album Il silenzio fa boom (2024), un progetto discografico e culturale che ha riacceso l’attenzione nazionale su questa tradizione.
Sabato scorso, invece, “Resta cu ‘mme” con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo e il cantautore vincitore di tre Targhe Tenco Peppe Voltarelli. Alla direzione il maestro Giancarlo De Lorenzo. In ultimo domenica, chiusura affidata a una serata, con la direzione artistica di Stefano Senardi e Luca Bernini, con numerosi ospiti per celebrare la musica d’autore italiana e la figura di Domenico Modugno, sempre condotta da Renzo Rubino e Gino Castaldo che hanno accompagnato gli spettatori in un viaggio tra musica e parole. Primo tappa di questo viaggio un talk concerto di Gino Castaldo e Paola Turci attraverso le canzoni più emozionanti di Modugno e del vasto repertorio della musica d’autore italiana. A seguire Renzo Rubino e La Sbanda, in un’esibizione che ha messo insieme la forza e il suono tipico della musica da banda con le canzoni del cantautore pugliese. Dopo di lui spazio ad un’incursione di Vinicio Capossela e chiusura con La Niña e il suo Furèsta Tour
potrebbe interessarti anche
Bari, la raccolta dei rifiuti passa per l’intelligenza artificiale
Cc Monopoli, il maggiore Proietti lascia il comando alla volta di Trani
Bari, rapina all’ufficio postale del Libertà: in carcere 46enne
Mola, gestore di ristorante arrestato per spaccio di droga
GdF Bari, il maggiore Pirrò al Nucleo Economico Finanziario
Adelfia, accoltellamento alla Festa Patronale: fermato un uomo