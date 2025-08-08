Polignano, rapina in azienda ortofrutticola: bottino di quasi a 50mila euro

Una rapina è stata messa a segno nella mattinata di venerdì 8 agosto in un’azienda ortofrutticola situata lungo la provinciale 121. Quattro uomini armati e con il volto coperto avrebbero fatto irruzione nei locali minacciando i dipendenti e intimando loro di consegnare l’incasso. Il gruppo si è poi allontanato a bordo di un’Alfa Romeo Giulietta bianca, risultata rubata, portando via un bottino stimato tra 40 e 50mila euro.
L’allarme è stato dato dagli stessi dipendenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Polignano, con il supporto del Nucleo operativo e radiomobile di Monopoli. Le indagini sono in corso: gli investigatori stanno acquisendo e analizzando le immagini del sistema di videosorveglianza interno per individuare i responsabili.
