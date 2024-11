Polignano, incidente sulla statale: muore 71enne

POLIGNANO – Un incidente stradale si è verificato nella serata di domenica 10 novembre sulla strada statale 16 all’altezza di Polignano, in concomitanza con un restringimento di carreggiata dettato dai lavori Anas che da tempo stanno investendo l’arteria stradale. A perdere la vita, un 71enne. La sua auto, una Renault, per cause ancora da accertare, si sarebbe scontrata con una seconda autovettura, una Mitsubishi, finendo sul guardrail. Sul posto sono giunti carabinieri, 118, vigili del fuoco e tecnici Anas per controllare il traffico e ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Indagini in corso.

Le immagini sono di ViviLaStrada

