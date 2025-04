Polignano, furto da 30mila euro in sigarette alla stazione di servizio

POLIGNANO – Via con 30mila euro in sigarette. È il bottino asportato dal bar della stazione di servizio Erg della statale 16 all’altezza di Polignano a Mare, in direzione Brindisi.

Ignoti, alle prime luci dell’alba tra venerdì e sabato, sono entrati nei locali forzando le due porte in ferro sul retro della struttura manomettendo anche l’allarme e le telecamere dell’impianto di videosorveglianza.

Una volta dentro, i ladri si sarebbero impossessati di stecche di sigarette per il valore complessivo di 30mila euro. Il titolare del bar avrebbe quindi sporto denuncia ai carabinieri ma, a quanto pare, l’attività non sarebbe coperta da assicurazione.

