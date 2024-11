Polignano, fuori strada con l’auto: muore un 54enne

Antonio Serripierri, 54 anni, è morto intorno alle sei di mercoledì 6 novembre in un incidente stradale alla periferia di Polignano a Mare, sulla complanare verso Monopoli, nel Barese. La vittima, secondo quanto si apprende, viaggiava da sola in auto quando, per cause da accertare, sarebbe uscita fuori strada finendo contro un muretto, forse per una distrazione o un malore improvviso. Sull’accaduto indagano i carabinieri. Sul posto ci sono anche le squadre dell’Anas per la gestione del traffico, che sta subendo rallentamenti, e per consentire il ripristino della regolare viabilità.

