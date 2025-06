Polignano a Mare, un tuffo pericoloso da uno strapiombo

Si tuffa da uno strapiombo di Polignano a Mare, ma rimane ferito a causa del violento impatto con l’acqua. Una tragedia evitata che avrebbe potuto registrare ben altre conseguenze. Un 21enne texano si trova ora ricoverato in Chirurgia Vascolare al Policlinico di Bari per sospetto caso di pseudoaneurisma traumatico. In un primo momento si è sospettata una lacerazione aortica. Nella foto la scogliera dove è avvenuto il tuffo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author