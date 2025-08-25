Polignano a Mare e Giovinazzo entrano nel circuito Sala Blu di RFI

Assistenza gratuita alle persone con disabilità e mobilità ridotta in 18 stazioni ferroviarie della Puglia
BARI – Le stazioni di Polignano a Mare e Giovinazzo entrano ufficialmente nel Circuito Sala Blu di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), portando a 18 il numero degli scali ferroviari pugliesi in cui è attivo il servizio di assistenza gratuita per persone con disabilità o mobilità ridotta.
Il servizio Sala Blu offre supporto gratuito durante la salita o la discesa dal treno, oltre che nel tragitto tra la banchina e l’area biglietteria, grazie alla presenza di operatori specializzati.
Attualmente il circuito è presente in oltre 360 stazioni italiane e dispone di 16 Sale Blu principali nelle grandi città. In Puglia, le stazioni coperte dal servizio sono:
Bari Centrale, Bari Santo Spirito, Bari Torre a Mare, Barletta, Bisceglie, Brindisi, Foggia, Giovinazzo, Grottaglie, Lecce, Mola di Bari, Molfetta, Monopoli, Ostuni, Polignano a Mare, San Severo, Taranto e Trani.
Nel 2024, circa 27.000 persone hanno usufruito del servizio in Puglia, con oltre 13.000 assistenze già effettuate nel primo semestre del 2025.
Come prenotare l’assistenza Sala Blu
Il servizio è gratuito e prenotabile attraverso diversi canali:
• Portale online Sala Blu, con registrazione dei dati personali e specifiche esigenze di viaggio
• APP Salablu+
• Email alla sede di riferimento (per Bari: salablu.bari@rfi.it)
• Telefono:
• Numero verde 800.90.60.60 (da rete fissa)
• Numero nazionale 02.32.32.32 (da rete fissa e mobile)
Tutti i dettagli sono disponibili nella sezione “Accessibilità stazioni” del sito RFI
Con l’ampliamento del Circuito Sala Blu, il Gruppo FS Italiane conferma l’impegno per una mobilità sempre più inclusiva, affiancando al servizio di assistenza anche un programma continuo di interventi infrastrutturali e tecnologici per eliminare le barriere architettoniche e garantire autonomia di movimento a tutti i viaggiatori.
