Policoro, scontro auto-moto: perde la vita un 56enne

POLICORO – A Policoro, in via Lido, subito dopo il sottopassaggio, alle ore 17.35 circa, è avvenuto un incidente tra un’autovettura e uno scooter. La squadra dei Viigili del Fuoco di Policoro è intervenuta per soccorrere i due uomini.

Il conducente della Mercedes, nato a Policoro nel 1979, è rimasto ferito. Non c’è stato nulla da fare invece per il 56enne policorese che si trovava alla guida dello scooter che ha perso la vita nonostante i soccorsi del 118.

