Policoro, nuova TAC in ospedale: UGL, “Passo avanti per sanità lucana”

Pino Giordano: “Una svolta concreta grazie all’assessore regionale Latronico”

L’installazione della nuova TAC Somatom X.Cite da 128 strati all’ospedale “Giovanni Paolo II” di Policoro segna un’importante svolta per la sanità pubblica nel Metapontino. Lo sottolinea Pino Giordano, segretario provinciale dell’UGL di Matera, che esprime apprezzamento per l’intervento di Cosimo Latronico, assessore regionale alla salute.

“La nuova TAC rappresenta un salto di qualità per la diagnostica e per il diritto alla salute dei cittadini del territorio”, dichiara Giordano che ha visitato il presidio ospedaliero insieme all’assessore. Durante la visita, ha incontrato il direttore generale dell’ASM Maurizio Friolo, il direttore sanitario Andrea Gigliobianco e il personale sanitario, definendoli “professionisti competenti e appassionati”.

L’apparecchiatura è entrata in funzione il 20 giugno scorso, finanziata con 670.000 euro attraverso i fondi del PNRR dedicati al potenziamento delle grandi apparecchiature sanitarie. Secondo Giordano, si tratta di “un investimento concreto che dimostra come una programmazione seria possa produrre risultati tangibili”.

Il segretario UGL ha ribadito l’importanza di garantire servizi sanitari di prossimità anche nei centri considerati periferici, sottolineando come Policoro non possa più essere visto come marginale. “La rinascita di questo presidio, un tempo a rischio chiusura, è il frutto dell’impegno del management aziendale e della determinazione degli operatori sanitari”, ha aggiunto.

“È più facile raccontare ciò che non funziona nella sanità, ma è ancora più importante evidenziare ciò che funziona. Questo ospedale è oggi un modello di efficacia e umanità”, conclude Giordano, assicurando il pieno sostegno dell’UGL a ogni azione che rafforzi il servizio sanitario pubblico.

