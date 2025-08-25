Policoro, nonni e nipoti giocano insieme nel “Family Day”

POLICORO – Terza tappa di avvicinamento allo SportCity Day 2025 del 20 e 21 settembre: questa volta i protagonisti di una giornata all’aperto presso il Parco dei Giardini Murati saranno le famiglie, in particolare i nonni ed i bambini della nostra comunità che potranno partecipare alla rievocazione dei giochi di una volta, quelli che, allora, facevano felici proprio i loro beniamini.

Ruba bandiera, Campana, Hula Hoop, Biglie e tiro al Bersaglio, Corsa con i sacchi e tiro alla fune: questi e tanti altri saranno i giochi che animeranno la giornata del prossimo 30 agosto, dalle 16.30 alle 20.00. Una manifestazione concepita e realizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con le due Associazioni di pensionati del territorio, “Stella d’Argento” e “Giovanni Paolo II”.

“I nostri bambini riscopriranno i giochi di una volta, potendo così rivivere le emozioni e la gioia che provavano i loro nonni quando avevano la loro età – commenta l’Assessore allo Sport policorese Giuseppe Montano – Queste giornate di avvicinamento alla manifestazione dello SportCity Day di Settembre ci permettono proprio di vivere e riscoprire la gioia di stare insieme all’aria aperta, facendo attività sportive in luoghi di aggregazione, evitando l’isolamento e l’emarginazione. Due piaghe sociali che, complice una tecnologia sempre più aggressiva e invadente, condizionano le vite dei nostri ragazzi e che vanno combattute con tutte le forze possibili”.

