28 Agosto 2025

Policoro, la Polizia incontra bambini e ragazzi per promuovere la sicurezza online

Francesco Cutro 28 Agosto 2025
POLICORO – Questa mattina, gli operatori della Polizia di Stato di Matera hanno fatto tappa presso il Circolo Velico Lucano di Policoro Lido per un nuovo appuntamento con la campagna “Cybersummer”, promossa dalla Polizia Postale e dedicata all’educazione digitale dei più giovani.

Giunta alla sua seconda edizione, Cybersummer è attiva da luglio in numerose località italiane ed è rivolta ai frequentatori di centri estivi e di spazi aggregativi extra-scolastici.

L’obiettivo è quello di sensibilizzare i ragazzi a un uso consapevole della rete, affrontando tematiche cruciali come il cyberbullismo, l’adescamento online, i furti d’identità digitale e, più in generale, i rischi connessi all’uso dei social media.

Durante l’incontro di oggi, circa 150 giovani tra i 10 e i 14 anni hanno interagito con gli specialisti della Polizia Postale, ponendo domande e mostrando vivo interesse per gli argomenti trattati.

Sono stati distribuiti materiali informativi pensati sia per i ragazzi sia per le famiglie, con l’intento di rafforzare la consapevolezza collettiva sui rischi connessi al mondo digitale.

L’iniziativa costituisce una delle tante azioni messe in campo dalla Polizia Postale per promuovere una cultura della prevenzione online, attraverso un linguaggio accessibile e adeguato all’età dei destinatari.

