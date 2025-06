Policoro: La denuncia di un padre per i ritardi al pronto soccorso

“Oggi non posso tacere. Alle 14:10, una bambina – mia figlia – di cinque anni si sente male in spiaggia, a Policoro. Una semplice congestione, direte. Ma una congestione può essere pericolosa, anche mortale”. Recita così la parte iniziale della denuncia che Giovanni Galgano ha fatto raccontando della sua esperienza vissuta al Pronto soccorso dell’Ospedale di Policoro, città della costa Jonica lucana.

Galgano, sindacalista della Uil, sveste in questo caso i panni da confederale per fare una denuncia da padre. Era una normale domenica estiva al mare quando la bambina inizia a sentirsi poco bene; prima l’intervento di due medici presenti al lido e poi la telefonata al 118 con l’ambulanza – ha scritto Galgano – che è arrivata con 30 minuti di ritardo.

“Al Pronto Soccorso di Policoro ci accoglie il caos: pazienti in attesa da ore, urla, disorganizzazione totale. Alcuni erano lì dalle 10:30 del mattino. Ora erano quasi le 17 – continua la denuncia -. Dopo un’ora e mezza di attesa e dopo “sollecitazioni, proteste”, l’arrivo in pediatria.

Lì secondo la ricostruzione del padre della bimba non c’erano altri piccoli pazienti ma comunque l’attesa si è prolungata. Dopo ulteriori sollecitazioni e nel momento in cui avevano scelto di andare via rassegnati, è arrivato un medico che ha visitato la giovane paziente.

Una denuncia che accende i riflettori sulla gestione di emergenza in alcuni presidi ospedalieri lucani alle prese con carenza di personale. Abbiamo contattato l’assessore regionale alla salute, Cosimo Latronico per registrare una sua replica ma ci ha riferito di aver richiesto alla direzione del nosocomio Jonico una ricostruzione della vicenda per avere piena contezza dell’accaduto.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author