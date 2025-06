Policoro, grande successo per la “Giornata del Rifugiato”

POLICORO – Accoglienza, inclusione e soprattutto speranza verso il futuro: l’evento “Verso la terra del Noi – il viaggio che ci rende umani”, organizzato in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, è stato un successo: la lunga giornata, vissuta allo stabilimento Sporting Beach, è stata voluta ed organizzata dall’Amministrazione Comunale di Policoro e dalla Onlus Novass ed ha visto importanti momenti di condivisione e gioia, con testimonianze e racconti sia dei ragazzi e ragazze arrivate qui da terre lontanissime ed in guerra, che degli operatori impegnati tutti i giorni nel far vivere loro la condizione migliore.

Questi ragazzi infatti vivono, studiano e lavorano nelle nostre comunità, dimostrando quotidianamente quell’attaccamento alle persone e tradizioni dei paesi che oggi li ospitano. Tanti, come detto, sono stati i momenti divertenti e di riflessione, in una giornata che ha sancito di fatto l’impegno di tutta la rete Novass dell’accoglienza, contraddistinto dalla partecipazione dei Centri SAI di Policoro, Colobraro, Tursi, Pietragalla, Trecchina e Sanseverino Lucano e il Fami di Nova Siri e Melfi.

“Questa seconda edizione è stata la sintesi di tutti i lavori svolti durante l’anno, un modo per far conoscere tutto quello che viene fatto ma che spesso non si vede – ha commentato Carmen Olivieri, Presidente della Novass – Devo ringraziare tutti i Centri SAI, FAMI e gli operatori per il loro impegno e per dimostrare che l’inclusione, che da speranza si trasforma in futuro, è possibile. Sono felice che a Policoro si investa nel futuro della città organizzando anche eventi come questi per una comunità che si evolve e si trasforma”.

Il successo del “fare rete”. Missione riuscita quella dell’Assessore alle Politiche Sociale, Cinzia Mastronardi che si dice soddisfatta per l’edizione passata, dando appuntamento già al prossimo anno: “Avevamo promesso di concentrarci al meglio sul tema dell’accoglienza e dell’integrazione e così stiamo facendo – precisa la Mastronardi – Questa giornata è soltanto la vetrina di un lavoro che si fa tutto l’anno in cui l’inclusione non è solo una parola ma una possibilità reciproca, quella dei ragazzi nell’integrarsi e della nostra comunità nel crescere grazie alle loro storie. Policoro si conferma una città che cresce ed accoglie ed io sono orgogliosa di far parte di questa comunità”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author