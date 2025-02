Policoro: dopo dieci anni riapre anche di sabato il Laboratorio di Patologia Clinica dell’ASM

L’Azienda Sanitaria locale di Matera, comunica che a partire da sabato 1 marzo sarà nuovamente operativo, anche il sabato, il Laboratorio di Patologia Clinica all’ospedale Giovanni Paolo II di Policoro dopo dieci anni di chiusura.

Questa riapertura rappresenta un passo significativo verso il potenziamento dei servizi sanitari locali, garantendo l’accesso a diagnosi rapide e accurate, essenziali per una corretta gestione della salute. Il laboratorio, dotato delle più moderne tecnologie e di un team di professionisti altamente qualificati, sarà aperto dal lunedì al sabato, rispondendo così alle esigenze di tutti i cittadini.

Il Direttore Generale Maurizio Friolo ha dichiarato: “La riapertura del Laboratorio di Patologia Clinica estesa anche al sabato è una notizia molto importante per la nostra comunità. Grazie a questo servizio, potremo garantire diagnosi più tempestive e una migliore assistenza sanitaria ai nostri cittadini. È un passo importante per il rilancio della nostra sanità locale”.

Invitiamo tutti i cittadini a usufruire di questo servizio, che rappresenta un’importante risorsa per la salute e il benessere della nostra comunità.

“La riapertura del Laboratorio di Patologia Clinica di Policoro, dopo dieci anni di chiusura, rappresenta un segnale forte del nostro impegno nel potenziamento del presidio ospedaliero e, più in generale, nel rafforzamento della medicina territoriale e dei servizi sanitari capillari – afferma l’Assessore alla Sanità e Politiche alla Persona Cosimo Latronico. “L’obiettivo è lavorare in sinergia per garantire ai cittadini un accesso più rapido e affidabile alla diagnostica, fondamentale per una sanità più efficiente e vicina alle esigenze della comunità.”

