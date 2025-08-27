Policoro, crolla improvvisamente un pino in strada: nessun danno

POLICORO (MT) – Solo tanta paura e un pericolo sfiorato. Ieri sera, a Policoro, in via Zanardelli, una delle vie di principale passaggio del centro jonico, un albero, precisamente un pino, è crollato improvvisamente sulla strada.
Fortunatamente, in quel momento non c’è stato il passaggio di nessuna autovettura e si è evitato quello che poteva diventare un evento spiacevole. Sul posto, sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco che oltre a chiudere momentaneamente la strada, hanno messo in sicurezza il punto, rimuovendo il pino caduto poco prima.
