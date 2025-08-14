Policoro: controlli straordinari della Polizia sul lungomare

Nella giornata di martedì si sono svolte operazioni straordinarie interforze di controllo del territorio sul lungomare di Policoro.

All’operazione di Polizia, disposta con specifica Ordinanza del Questore della provincia di Matera, così come concordato in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, hanno preso parte unità operative della Polizia di Stato, del Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, con l’ausilio del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, del Comando della Polizia Locale del Comune di Policoro e dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera.

Le attività operative hanno avuto l’obiettivo di prevenire e contrastare, in modo adeguato, fenomeni delinquenziali che destano particolare allarme sociale – in particolare, i reati contro il patrimonio e quelli connessi alla produzione, commercializzazione e cessione di sostanze stupefacenti, nonché di verificare la regolarità dei titoli amministrativi degli esercizi pubblici.

Nello specifico, sono stati sottoposti a controllo quattro stabilimenti balneari, che offrono anche servizi di somministrazione di alimenti e bevande, sia sotto l’aspetto dell’identificazione degli avventori, sia sotto quello degli accertamenti sulla documentazione amministrativa prevista dalla legge.

Al titolare di uno di detti lidi, nel quale era in corso una manifestazione di pubblico spettacolo, è stata comminata una sanzione amministrativa per carenze igienico-sanitarie da parte dell’ASM.

I controlli proseguiranno ad ampio raggio, in particolare con l’avvicinarsi del Ferragosto, allo scopo di prevenire ogni attività abusiva o situazione di illegalità, onde garantire l’ordine e la sicurezza pubblica.

