Policoro, attività della Polizia Interforze per contrastare l’illegalità

Proseguono i servizi della Polizia Interforze che ha eseguito delle operazioni di controllo straordinario del territorio lungo la costiera jonica della Provincia di Matera. Azioni compiute con l’obiettivo di prevenire e contrastare fenomeni di illegalità e di garantire la sicurezza ai cittadini, attraverso una costante presenza.

Operazioni effettuate nella serata di giovedì 28 agosto sul lungomare di Policoro. Agli interventi hanno preso parte le unità operative della Polizia, dei Carabinieri con l’ausilio del nucleo ispettorato del lavoro, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale di Policoro e dell’Asm.

Sono stati controllati 43 autoveicoli e 160 persone. Per 3 di queste è scattata la segnalazione all’autorità competente per la detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. Inoltre, sono state sottoposte a controlli amministrativi tre attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Il titolare di uno degli esercizi commerciali, è stato sanzionato dall’Asm per carenze igienico-sanitarie, mentre il personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri, ha rilevato violazioni in materia di lavoro irregolare e di prevenzione e protezione dei rischi.

Anche un’altra attività di ristorazione, presso uno stabilimento, è stata sospesa sempre dall’Asm per carenze igienico-sanitarie. Inoltre, al titolare sono state contestate violazioni per la mancanza del piano di autocontrollo per la sicurezza alimentare, oltre all’occupazione abusiva dello spazio demaniale, della diffusione di musica in assenza di autorizzazione e per la mancanza di tracciabilità nei metodi di pagamento delle retribuzioni.

