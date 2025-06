Policoro, trovato con 235 gr di droga: arrestato

POLICORO – Continuano i servizi straordinari di controllo del territorio svolti dai Carabinieri della Compagnia di Policoro finalizzati alla repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti, specie nei luoghi di aggregazione e di ritrovo dei giovani.

A Policoro, i Carabinieri della locale Compagnia, nel corso dell’attività di controllo, fermavano e controllavano un 33enne del luogo, già noto alle Forze dell’Ordine, alla guida di un’autovettura. L’atteggiamento sospetto, la scarsa collaborazione al controllo, inducevano i militari a effettuare la conseguente perquisizione operata sul posto che permetteva di rinvenire una dose di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”; la successiva attività di ricerca estesa all’abitazione dell’uomo e presso un fabbricato di campagna, consentivano di rinvenire, grazie alle meticolose ricerche dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, coadiuvati da un’unità cinofila di Tito, ulteriori 25 grammi di “cocaina” e 211 grammi di “marijuana” emateriale per la pesatura e confezionamento.

L’uomo veniva quindi dichiarato in stato di arresto e, dopo le formalità di rito, su disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera, tradotto presso la Casa Circondariale della Città dei Sassi, dove si trova tuttora in custodia cautelare a seguito della convalida dell’arresto da parte del Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Matera ed in attesa dell’applicazione del braccialetto elettronico che gli permetterà di fruire degli arresti domiciliari.

La droga sequestrata, immessa sul mercato con vendita al dettaglio, avrebbe potuto fruttare sino a 5.000,00 euro. Si rammenta che l’art. 73 DPR 309/90, nel vietare anche la detenzione delle sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, prevede una pesantissima sanzione, ossia la reclusione da 6 a 20 anni e la multa da 26.000,00 a 260.000,00 euro.

Si precisa che comunque gli accertamenti compiuti finora sono nella fase delle indagini preliminari, e necessitano della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa.

Il risultato conseguito è frutto della continua e metodica attività di vigilanza e controllo condotta dai reparti dipendenti della Compagnia Carabinieri di Policoro, coordinati dal Comando Provinciale Carabinieri di Matera, per prevenire e contrastare le varie forme di illegalità, anche nelle aree a bassa densità di popolazione ma comunque interessate da fenomeni diffusi come, nel caso specifico, lo spaccio e il consumo di droghe.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author