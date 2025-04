Policlinico Foggia: 100° intervento per un traguardo d’eccellenza

FOGGIA – Cento interventi in poco più di cinque mesi. È il risultato raggiunto dalla Struttura Complessa di Cardiochirurgia Universitaria del Policlinico di Foggia, diretta dal professor Domenico Paparella, che nella giornata del 17 aprile ha eseguito con successo l’operazione numero 100. Si tratta di un traguardo importante per il reparto inaugurato a novembre 2024, che si conferma polo d’eccellenza della sanità pugliese.

Un progetto di valore sanitario e scientifico

A sottolineare l’importanza del traguardo è stato il Rettore dell’Università di Foggia, Lorenzo Lo Muzio: «È il frutto di una sinergia virtuosa tra Ateneo, Policlinico e Regione Puglia. Una dimostrazione concreta di come l’investimento in conoscenza e innovazione produca risultati reali, valorizzando competenze e capitale umano».

Soddisfazione anche dal Commissario Straordinario del Policlinico, Giuseppe Pasqualone, che ha evidenziato l’importanza strategica della cardiochirurgia per l’intera area, lodando la qualità del lavoro svolto: «Questo reparto rappresenta una risposta concreta alle esigenze sanitarie del territorio».

Un modello integrato tra didattica e assistenza

Il Preside della Facoltà di Medicina, Giuseppe Carrieri, ha ribadito come il successo del team diretto dal prof. Paparella rappresenti «un modello virtuoso di integrazione tra formazione, ricerca e cura». Sulla stessa linea il prof. Gaetano Serviddio, direttore del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche: «Ogni intervento è anche un atto formativo. La cardiochirurgia universitaria non è solo eccellenza clinica, ma anche luogo di crescita per studenti e specializzandi».

L’intervento numero 100

L’operazione che ha segnato il traguardo simbolico è stata eseguita su una giovane paziente pugliese: si è trattato di un complesso intervento di sostituzione della valvola aortica con la propria valvola polmonare, noto come “intervento di Ross”. «Il successo di questo intervento rappresenta la solidità di un percorso nato da una grande squadra – ha dichiarato il prof. Paparella –. Guardiamo avanti, puntando a nuove sfide, come l’attivazione della sala ibrida e l’impianto del cuore artificiale».

Il reparto, in soli cinque mesi, è riuscito a offrire ai cittadini pugliesi un servizio di alta specializzazione, riducendo la necessità di migrazione sanitaria e affermandosi come punto di riferimento per tutta la regione.

