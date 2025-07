Policlinico di Bari, trapianto renale su due bambini di 10 e 13 anni

Due trapianti renali pediatrici sono stati eseguiti con successo al Policlinico di Bari, consentendo a due bambini di 10 e 13 anni di tornare a sperare in una vita normale. Gli interventi, effettuati nelle sale del blocco Asclepios, sono stati resi possibili grazie alla donazione degli organi da parte della famiglia di un ragazzo di 17 anni.

Il primo trapianto ha riguardato un 13enne affetto da insufficienza renale cronica causata da ipodisplasia renale bilaterale, una malformazione congenita che ne comprometteva la crescita e lo costringeva alla dialisi dal febbraio 2023. La seconda operazione è stata eseguita su una bambina di 10 anni colpita da nefroangiosclerosi, patologia che deteriorava progressivamente la funzione renale.

“Sono stati interventi complessi, sia per l’età dei piccoli pazienti sia per l’estrema delicatezza della tecnica in ambito pediatrico. Tutto è andato per il meglio e il decorso post-operatorio è attualmente regolare”, ha spiegato Pasquale Ditonno, direttore dell’Unità operativa di Urologia e del centro trapianti di rene del Policlinico..

“La decisione di donare gli organi in un momento di dolore estremo è un gesto di profonda umanità – ha dichiarato Loreto Gesualdo, coordinatore del Centro regionale trapianti -. Questa famiglia ha saputo trasformare una tragedia in un atto di speranza, restituendo futuro a due bambini”.

Entrambi i piccoli pazienti, fa sapere il Policlinico, stanno mostrando un progressivo miglioramento della funzionalità renale e si trovano in condizioni cliniche stabili.

