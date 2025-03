Policlinico di Bari, record di 13 trapianti in tre giorni

BARI — Una vera e propria maratona chirurgica dall’11 al 14 marzo nelle sale operatorie del reparto Asclepios del Policlinico di Bari, dove sono stati eseguiti ben 13 trapianti in soli tre giorni.

Gli interventi

Le equipe specialistiche coinvolte hanno portato a termine tre trapianti di cuore (Cardiochirurgia diretta da Tommaso Bottio), sei trapianti di fegato (Chirurgia epatobiliare guidata da Francesco Tandoi), tre trapianti di rene singolo e un trapianto di reni doppio (Urologia sotto la direzione di Pasquale Ditonno).

Il commento della direzione

«Le nostre equipe hanno dimostrato grande capacità organizzativa e prontezza anche in situazioni complesse» ha dichiarato il direttore generale Antonio Sanguedolce. In alcuni casi i cardiochirurghi si sono spostati a Palermo e Nocera Inferiore per effettuare prelievi di organi.

Donazioni in crescita

Il coordinatore del Centro regionale trapianti, Loreto Gesualdo, ha sottolineato come il 90% delle donazioni provenga dalla Puglia, segnale della crescita della rete regionale dei trapianti. Nelle stesse giornate, il Policlinico di Foggia ha eseguito due trapianti di rene grazie agli organi donati.

Un ringraziamento speciale

«Il gesto dei donatori e delle loro famiglie è un atto di enorme generosità che continua a salvare vite» ha concluso Gesualdo, lodando anche il lavoro instancabile di tutti i professionisti coinvolti.

