Policlinico Bari, infiltrazioni d’acqua in ortopedia: pazienti trasferiti

La pioggia caduta nella notte su Bari ha provocato infiltrazioni d’acqua al secondo piano della palazzina che ospita il reparto di degenza di ortopedia del Policlinico. La direzione ha immediatamente disposto una riorganizzazione interna, accorpando i posti letto di ortopedia e chirurgia vertebrale al primo piano per evitare interruzioni delle attività. Alcuni pazienti sono stati trasferiti nel reparto di chirurgia vertebrale, altri in reparti di chirurgia del nosocomio. “I pazienti ricoverati sono stati ricollocati in sicurezza e i lavori di ripristino sono già in corso”, fa sapere il Policlinico.

