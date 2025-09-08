8 Settembre 2025

Poli Bortone a Capone: “Avete fatto più cortei che leggi. Quote rosa? Le eliminerei”

Maria Teresa Carrozzo 8 Settembre 2025
Un botta e risposta tutto al femminile quello tra Adriana Poli Bortone e Loredana Capone, che ha animato il dibattito politico sul ruolo delle donne e sulle pari opportunità.

Rivolgendosi alla presidente del Consiglio regionale, Poli Bortone non ha usato mezzi termini: “Avete governato, ma avete fatto più cortei che leggi per le donne. Io sono per il merito e non ho mai votato per le quote rosa”.

La senatrice ha ribadito la sua posizione, distante da ogni rivendicazione femminista: “Non sono mai stata femminista, parlo alle persone in genere. Tutti dobbiamo essere uguali. Le pari opportunità non vanno concepite come un privilegio, ma come opportunità da dare a tutti, a prescindere dal genere”.

Poli Bortone ha inoltre bollato il linguaggio sessista come “una forma di falsità sociale”, sottolineando come la vera battaglia non sia nelle definizioni ma nel garantire spazio a chi ha competenze.

Netta la sua conclusione: “Le quote rosa io le eliminerei. Le donne non devono entrare in politica per fare numero, ma per le proprie capacità”.

Maria Teresa Carrozzo

Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud.

