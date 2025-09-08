Poli Bortone a Capone: “Avete fatto più cortei che leggi. Quote rosa? Le eliminerei”

Un botta e risposta tutto al femminile quello tra Adriana Poli Bortone e Loredana Capone, che ha animato il dibattito politico sul ruolo delle donne e sulle pari opportunità.
Rivolgendosi alla presidente del Consiglio regionale, Poli Bortone non ha usato mezzi termini: “Avete governato, ma avete fatto più cortei che leggi per le donne. Io sono per il merito e non ho mai votato per le quote rosa”.
La senatrice ha ribadito la sua posizione, distante da ogni rivendicazione femminista: “Non sono mai stata femminista, parlo alle persone in genere. Tutti dobbiamo essere uguali. Le pari opportunità non vanno concepite come un privilegio, ma come opportunità da dare a tutti, a prescindere dal genere”.
Poli Bortone ha inoltre bollato il linguaggio sessista come “una forma di falsità sociale”, sottolineando come la vera battaglia non sia nelle definizioni ma nel garantire spazio a chi ha competenze.
Netta la sua conclusione: “Le quote rosa io le eliminerei. Le donne non devono entrare in politica per fare numero, ma per le proprie capacità”.
potrebbe interessarti anche
Capone: “Sono donna e femminista, basta stereotipi. Sogno un mondo diverso”
Regionali, si lavora al programma. Incognita civici
Capitale italiana del libro 2026, Nardò e Tito finaliste
Santa Cesarea, vasto incendio sul litorale: due canadair in azione
Alezio, Premio Maglio 2025 a Francesco Gioffredi e Carlo Bollino
Provinciali, il centrosinistra punta su Tarantino. Nel centrodestra crescono i malumori su Poli Bortone: “Vuole tutto lei”