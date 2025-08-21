Commissione bilancio, Poli Bortone all’opposizione: “Siete i kamikaze della politica, irresponsabili“

Si è riunita a Palazzo Carafa la commissione Bilancio convocata d’urgenza dal presidente Oronzino Tramacere per discutere le richieste di chiarimenti avanzate dalla Corte dei Conti sul Piano di riequilibrio finanziario.

L’incontro, atteso dopo la comunicazione giunta agli uffici comunali lo scorso 4 agosto, ha avuto toni accesi. La seduta è stata aperta dal sindaco Adriana Poli Bortone, che ha ribadito la necessità di affrontare la questione in commissione con tutti i consiglieri per fare chiarezza sul percorso di risanamento e sul fondamento normativo della seconda riformulazione del Piano, approvata il 15 aprile 2024.

Non sono mancate le polemiche. Rivolgendosi ai consiglieri di opposizione, la sindaca ha attaccato duramente: «Siete i kamikaze della politica, vi fate male da soli. Siete degli irresponsabili».

Un’affermazione che ha immediatamente inasprito il confronto con l’ex sindaco Carlo Salvemini, che ha respinto le accuse: «La commissione ministeriale aveva già approvato il Piano a giugno. Ora sembra prevalere un significato politico più che tecnico. Nulla di particolare, solo polemica».

Il dibattito ha così riportato al centro una vicenda complessa che parte dal 2019, anno del primo Piano di riequilibrio bocciato dalla Corte dei Conti, passando per il Patto per Lecce del 2022 e per la riduzione dei tempi di rientro dal disavanzo dal 2033 al 2028.

Se per Salvemini l’operazione aveva alleggerito il peso fiscale sui cittadini, per Poli Bortone resta un nodo da chiarire a fondo, anche alla luce delle ispezioni ministeriali sugli atti contabili del quinquennio 2019-2023.

Entro il 28 agosto l’amministrazione dovrà rispondere alla Corte dei Conti in merito alle discrepanze tra le due versioni del Piano, comprese passività pregresse e debiti fuori bilancio, come richiesto dalla Corte dei Conti.

