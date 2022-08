BARI- Un uomo è stato arrestato per aver rubato lo zaino a una passeggera di Milano, un altro è stato rintracciato e dovrà scontare quattro mesi di reclusione e cinque persone sono state denunciate. Questi i risultati del Polfer di Bari nella giornata di Ferragosto in cui sono state controllate 4.430 persone (516 con segnalazioni di polizia).

I servizi istituzionali sono stati intensificati con l’impiego di 177 pattuglie nelle stazioni, 15 a bordo treno e 10 lungo la linea ferroviaria. 16 i convogli ferroviari scortati, in particolar modo della lunga percorrenza diurna/notturna della tratta Lecce-Bologna. Effettuati 8 servizi antiborseggio, in abiti civili, per contrastare il fenomeno dei furti a bordo treno in danno di viaggiatori.

Un uomo è stato arrestato per aver rubato uno zaino contenente denaro e documenti, sottratto a una passeggera di un treno Milano-Lecce. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla donna. Rintracciato anche un uomo che, a seguito di condanna, dovrà espiare la pena detentiva di quattro mesi di reclusione per il reato di danneggiamento.

Altre 5 persone sono state deferite all’autorità giudiziaria per reati vari, sequestrato un coltello. Rintracciati 2 minorenni, allontanatisi arbitrariamente dalle proprie abitazioni. Entrambi sono stati affidati ai propri familiari.