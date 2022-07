In seguito al nostro servizio prontamente arriva la risposta da parte dell’assessore ai lavori pubblici Marco Nuzzaci che rispedisce al mittente tutte le polemiche del consigliere Gianpaolo Scorrano

“Nei giorni scorsi in Via Principi di Savoia le ditte incaricate da Enel hanno provveduto al ripristino del tappeto di asfalto manomesso per la posa di sottoservizi. Si precisa, a beneficio degli organi di informazione, che il tratto stradale ripristinato era già asfaltato. E che il ripristino delle condizioni della strada precedenti ai lavori, alle quali la ditta è tenuta, non può ovviamente prevedere la posa di basolato.”

“Enel ha provveduto a ripristinare le condizioni della strada per come si trovavano prima dell’inizio dei lavori di posa dei sottoservizi – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Marco Nuzzaci – non comprendo le polemiche e i paragoni con il caso del Teatro Apollo del 2016 quando fu una decisione autonoma del Comune procedere alla posa dell’asfalto davanti al teatro cittadino. La nostra amministrazione, con i lavori di riqualificazione per i quali ha ottenuto il finanziamento, andrà a posare il basolato e riqualificare proprio quella piazza, insieme a Piazzetta De Santis e Piazza Libertini. Nel frattempo lavoriamo per reperire le risorse per la posa del basolato anche in Via Principi di Savoia. Strumentalizzare un ripristino da parte di Enel e raccontarlo come un provvedimento frutto di una scelta amministrativa corrisponde al solito modus operandi dell’opposizione: polemiche strumentali buone per i social, ma senza nessuna attinenza con la realtà dei fatti”.