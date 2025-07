Poggiardo sarà sede della nuova Fondazione Its Academy

Poggiardo sarà la sede della nuova Fondazione ITS Academy dedicata al “Sistema casa e ambiente costruito”. La costituzione della nuova realtà formativa è stata promossa e autorizzata ufficialmente il 26 giugno scorso dalla Regione Puglia.

A svolgere un ruolo proattivo nella creazione di un partenariato di progetto è stato lo stesso Comune salentino, in sinergia con il liceo artistico Don Tonino Bello Nino della Notte di Poggiardo, diretto da Anna Lena Manca.

L’arrivo della nuova organizzazione a Poggiardo rafforza il percorso intrapreso dalla città, che pochi mesi fa ha visto già l’attivazione del corso “Design e innovazione digitale per le arti e i mestieri”, organizzato dalla Fondazione ITS Turismo Puglia.

Istituiti nel 2010, gli ITS, Istituti Tecnologici Superiori, sono un percorso di studio biennale post-diploma, parallelo a quello universitario, ma con un’accentuata specializzazione tecnica. Rispetto ai corsi accademici si distinguono per un’impostazione che prevede almeno il 30% delle ore di studio dedicate a tirocini formativi in aziende partner.

L’aggiunta del “Sistema casa e ambiente costruito” arricchisce ulteriormente l’offerta formativa dell’insieme ITS Puglia, rispondendo alle esigenze di un mercato del lavoro in continua evoluzione.

