Un impatto devastante fra uno scooter Yamaha e un furgone Fiat Iveco è costato la vita a Lorenzo Carluccio, 24enne, di Vaste di Poggiardo. Lo scontro è avvenuto sulla provinciale 60 che collega Minervino di Lecce a Cerfignano, in agro di Cocumola.

Per il giovane in sella alla due ruote non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Per i sanitari del 118 giunti sul posto non è rimasto altro che constatare il decesso. I rilievi del sinistro sono stati effettuati dai carabinieri di Minervino di Lecce.