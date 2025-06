Poggiardo, “Le Piazze della Democrazia”: dialogo su lavoro e formazione

Formazione e lavoro per lo sviluppo e il rilancio del territorio. Questi i principali temi affrontati nelle scorse ore in piazza Giovanni Paolo II a Poggiardo, in occasione della quarta tappa dell’iniziativa “Le Piazze della Democrazia”.

L’evento, organizzato dall’Ufficio dell’Arcidiocesi di Otranto e da varie realtà locali, nasce dall’esperienza della 50esima Settimana Sociale dei cattolici in Italia e si configura come un laboratorio permanente di partecipazione. Un modo concreto di promuovere la democrazia e la pace attraverso il coinvolgimento attivo dei cittadini.

A intervenire nel dialogo l’assessore regionale a Lavoro e Formazione, Sebastiano Leo, il direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione dell’Università del Salento, Antonio Ficarella, e la dirigente scolastica del Liceo artistico “Nino Della Notte” di Poggiardo, Anna Lena Manca.

«È necessario costruire reti, creare nuove opportunità lavorative e ambienti favorevoli per i giovani, i quali hanno bisogno di essere supportati», ha affermato Leo.

