Poggiardo, impianto rifiuti: Tar Bari respinge ricorso, resterà attivo

L’impianto per il trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati TMB di Poggiardo continuerà a essere attivo fino al 31 dicembre 2025. Lo ha stabilito il Tar di Bari, che lunedì 8 settembre ha respinto il ricorso cautelare presentato dal Comune contro i provvedimenti di Ager e Regione Puglia.

Si tratta della struttura che dal 2010 gestisce i rifiuti non riciclabili di ben 70 comuni della provincia di Lecce: di recente la Regione aveva stabilito che tale impianto, originariamente previsto in dismissione a partire da giugno 2025, dovesse in realtà restare in funzione fino alla fine dell’anno.

Il provvedimento era stato sostenuto da Ager Puglia, che aveva confermato anche l’affidamento all’attuale gestore, la società Progetto Ambiente. Contro questa decisione, tuttavia, era insorto il Comune di Poggiardo, che aveva rivendicato la chiusura a giugno 2025 e chiesto un provvedimento cautelare al Tar.

Così intervenendo, il Tar ha scongiurato il rischio di una grave emergenza ambientale che si sarebbe potuta verificare in caso di chiusura anticipata. Attualmente, infatti, in provincia il sistema di smaltimento di rifiuti indifferenziati si regge sui soli impianti di Ugento e Poggiardo.

