9 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Poggiardo, impianto rifiuti: Tar Bari respinge ricorso, resterà attivo

Gloria Roselli 9 Settembre 2025
centered image

L’impianto per il trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati TMB di Poggiardo continuerà a essere attivo fino al 31 dicembre 2025. Lo ha stabilito il Tar di Bari, che lunedì 8 settembre ha respinto il ricorso cautelare presentato dal Comune contro i provvedimenti di Ager e Regione Puglia.

Si tratta della struttura che dal 2010 gestisce i rifiuti non riciclabili di ben 70 comuni della provincia di Lecce: di recente la Regione aveva stabilito che tale impianto, originariamente previsto in dismissione a partire da giugno 2025, dovesse in realtà restare in funzione fino alla fine dell’anno.

Il provvedimento era stato sostenuto da Ager Puglia, che aveva confermato anche l’affidamento all’attuale gestore, la società Progetto Ambiente. Contro questa decisione, tuttavia, era insorto il Comune di Poggiardo, che aveva rivendicato la chiusura a giugno 2025 e chiesto un provvedimento cautelare al Tar.

Così intervenendo, il Tar ha scongiurato il rischio di una grave emergenza ambientale che si sarebbe potuta verificare in caso di chiusura anticipata. Attualmente, infatti, in provincia il sistema di smaltimento di rifiuti indifferenziati si regge sui soli impianti di Ugento e Poggiardo.

 

About Author

Gloria Roselli

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Inchiesta Delli Noci, revocati i domiciliari a Laforgia, il riesame ridimensiona il quadro indiziario

9 Settembre 2025 Maria Teresa Carrozzo

Regione, Capone sorpresa: “ Delli Noci candidato? Non l’ho sentito”

9 Settembre 2025 Maria Teresa Carrozzo

Lecce, Poli Bortone e Capone, duello su leadership femminili e femministe a lecce

9 Settembre 2025 Maria Teresa Carrozzo

Casarano, 52enne morto al pronto soccorso: eseguita autopsia

9 Settembre 2025 Gloria Roselli

Racale, spari contro un’abitazione: indagini in corso

9 Settembre 2025 Gloria Roselli

Spettacolo – È nata Penelope, la prima figlia di Alessandra Amoroso

9 Settembre 2025 Claudia Turba

potrebbe interessarti anche

Frecciarossa Roma-Taranto, Palmisano: “Soppressione inaccettabile”

9 Settembre 2025 Redazione

Inchiesta Delli Noci, revocati i domiciliari a Laforgia, il riesame ridimensiona il quadro indiziario

9 Settembre 2025 Maria Teresa Carrozzo

Regione, Capone sorpresa: “ Delli Noci candidato? Non l’ho sentito”

9 Settembre 2025 Maria Teresa Carrozzo

Taranto lancia corsi biotech per biorisanamento e depurazione

9 Settembre 2025 Redazione